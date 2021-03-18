Лабораторія у Києві продавала підробні результати COVID-тестів

Правоохоронці викрили у столиці працівників приватної лабораторії на продажі довідок із потрібним результатом тесту на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

"Встановлено, що до організації схеми причетні працівники приватної лабораторії та мешканець Києва, який займався розповсюдженням готових довідок", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що фігуранти продавали сертифікати та довідки про проходження тестування на COVID-19 із зазначенням негативних результатів тестів, у тому числі й без фактичного проведення відповідних досліджень. Зазначається, що видавалися і сертифікати для виїзду громадян за кордон, і довідки, що могли бути використані за місцем вимоги.

Окрім того, правоохоронці встановили факти фальсифікації результатів аналізів пацієнтів із негативного на позитивний. Вартість одного сертифікату чи довідки коливалася від 900 до 1800 грн залежно від терміну виконання.

За попередніми даними, лише за період із лютого до цього часу учасникам злочинного угруповання вдалося продати щонайменше 80 фальсифікованих документів на суму понад 135 тис. грн.

"Учора, 17 березня, поліцейські провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях лабораторії, за місцем мешкання фігурантів та в їх автомобілях. Вилучили бланки сертифікатів та довідок з відтисками печатки лабораторії, понад 500 тис. грн готівки у різних валютах, "чорнові" записи", - поінформували у поліції.

Попередня кваліфікація - ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки) ККУ.

Цю схему викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими столичної поліції. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура. Викриття шахрайської схеми проводилося за участі ДПСУ.

Як повідомлялося, 1 березня у Києві правоохоронці викрили двох осіб, які підробляли довідки про відсутність коронавірусу. Зловмисники підшукували клієнтів через оголошення на одному з інтернет-сайтів.