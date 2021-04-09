Легалізація канабісу в Україні: уряд вніс зміни до переліку наркотичних засобів

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, віднісши деякі препарати на основі канабіноїдів до списку речовин з обмеженим обігом.

Відповідну постанову Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів від 7 квітня No324 опублікували на сайті Кабінету міністрів.

- Доповнити список такими позиціями: Набілон (синтетичний канабіноїд, що імітує дію ТГК), Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу), - зазначено у постанові.

У документі вказано, що до речовини ізольованого канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються.

Постанова також допускає обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, що імітує дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів.

Набілон - це синтетичний канабіноїд, який імітує дію тетрагідроканабінолу (ТГК), основної діючої речовини марихуани. Він використовується для лікування побічних ефектів хімієтерапії у разі онкологічних захворюваннь.

Набіксімолс - стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу. Його застосовують для зняття спазмів м'язів у разі розсіяного склерозу.

Питання легалізації медичного канабісу в Україні порушували вже неодноразово. Експерти також переконані, що медичну марихуану потрібно було легалізувати ще багато років тому, адже йдеться про знеболювальний засіб, а не наркотик.

Але питання контролю за розповсюдженням медичного канабісу залишається відкритим. Противники його легалізації часто кажуть, що розповсюдження ліків буде безконтрольним.

В Україні вживання канабісу заборонене. Зберігання до п'яти грамів цієї речовини тягне за собою адміністративну відповідальність, а зберігання понад п'яти грамів - кримінальне переслідування. За матеріалами ICTV Факти.