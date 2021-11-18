Лідеру "антивакцинаторів" Стахіву обрали запобіжний захід: подробиці

У Львові суд обрав запобіжний захід "антивакцинатору" Остапу Стахіву, підозрюють у поваленні конституційного ладу та фінансуванні з Росії.

Галицький районний суд Львова визначив запобіжний захід для Остапа Стахіва: 60 днів тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 998 тисяч 800 гривень. Також у разі внесення застави Стахіву заборонили виїжджати за межі Львова. Про це повідомляє львівське видання NTA.

Так, перед початком судового засідання Стахів поскаржився, що його до третьої ночі тримали на вулиці, а потім у холодній камері без опалення:

"Щоб я промерз, а зараз я спітнілий тут сиджу. Не знаю, яка зараз температура. Це знущання". Також він заявив, що має проблеми з серцем: "Не працює один із клапанів, і може серце будь-якої миті зупинитися", - сказав він.

Стахів заявив, що не довіряє львівським медикам, тому і вирушив у найближчу область до лікарів. "Найближчою" до Львова виявилася Свалява Закарпатської області.

Напередодні суд зобов'язав примусово доставити Стахіва у Львів, якщо лікарі нададуть довідку про його задовільний стан.

На відео видання видно, як до сотні прихильників Стахіва зібралися біля суду. Вони вигукують "Остапу свободу!". Натомість прийшли і десятки його противників, переважно із символікою націоналістичних угруповань. Вони вигукували "Стахіва за ґрати".

Акції проходять без сутичок.

У середу 17 листопада Галицький райсуд Львова не зміг обрати запобіжний захід для Стахіва, якому інкримінують захоплення влади, оскільки той не з'явився на засідання. Адвокати Стахіва відсутність свого підзахисного вони пояснили тим, що він хворий і перебуває у лікарні на лікуванні.

Служба безпеки України 16 листопада повідомила про підозру лідеру "антивакцинаторів" Стахіву і заблокувала їхню всеукраїнську мережу. Стахіву повідомлено про підозру за ст. 109 ККУ (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). За матеріалами Kyiv Media.