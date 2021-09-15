Лише 45% освітян COVID-вакциновано - МОЗ

В Україні 45% освітян вакциновано проти COVID-19. Однак рівень щеплення відрізняється залежно від регіону й навчального закладу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Слово і Діло".

"Залежно де і залежно як. Якщо ми беремо загально по країні, враховуючи дитячі садки, початкову школу, школи, профтехучилища й виші - 45%", - сказав він.

Ляшко зазначив, що статистика охоплює щеплених принаймні однією дозою вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2022 рік передбачають виділити 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцин проти COVID-19.

До слова, в ООН назвали терміни масової вакцинації у світі. Кожна людина у світі має отримати щеплення проти коронавірусу до кінця 2022 року.

Тим часом через низькі темпи вакцинації в Україні можуть зіпсуватися мільйони доз COVID-вакцини AstraZeneca.

Водночас в Україні не планують вводити обов'язкову вакцинацію. Влада лише мотивуватиме людей робити щеплення. За матеріалами Прямій канал

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