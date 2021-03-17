Литвин проиграл выборы ректора КНУ

Лидерами голосования на должность ректора Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко стали проректор университета Владимир Бугров и Александр Рожко.

Они набрали соответственно около 44% и 15%.

В то же время, бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин проиграл выборы ректора, заняв четвертое место с результатом около 4% голосов, сообщает ВВС.

Окончательный победитель на должность руководителя столичного вуза станет известен после второго тура голосования.

Отмечается, что в голосовании на шести участках приняли участие 4139 избирателей, в том числе 598 студентов и 23 курсанта колледжей.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины изучить обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений" 27 апреля 2010 года и в случае необходимости, возбудить дела против депутатов по статье "государственная измена".

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что подписание и ратификация соглашений положили начало незаконной аннексии Крыма Россией в марте 2014 года.

Данилов в частности, назвал фамилию тогдашнего спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Ратификацию "Харьковских соглашений" в полном составе поддержала фракция "Блока Литвина" - 20 человек, а Литвин вынес документ на голосование с нарушением регламента.

С 2008 года в должности ректора КНУ работал Леонид Губерский.