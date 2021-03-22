Локдаун у Києві: КМДА попередила про обмеження у роботі громадського транспорту

Попри "червону" зону карантину громадський транспорт у Києві продовжить працювати, але з дотриманням всіх протиепідемічних норм.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зауважив, що столична комісія з ТЕБ і НС вирішила не зупиняти роботу наземного громадського транспорту і метро в місті, на підставі зміненого Кабінетом міністрів порядку роботи транспорту в регіонах "червоної" зони.

"Громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50% місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу і визначені в реєстраційних документах на такий транспортний засіб", - резюмував Поворозник.

Крім того, він додав. що пасажири повинні дотримуватися всіх протиепідемічних норм.

"Наголошую на необхідності неухильного дотримання пасажирами протиепідемічних правил - маскового режиму та соціальної дистанції", - додав перший заступник голови КМДА.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що обмеження роботи транспорту в "червоних" зонах встановлюватиме місцева влада.

Раніше "Укрзалізниця" пояснила умови транспортного локдану у "червоних" зонах карантину.

Як відомо, МОЗ розширило "червону" зону карантину, додавши до списку Сумську область. За матеріалами Прямий канал.