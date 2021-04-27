Львівський вчений спалив свою дисертацію на знак протесту проти ступеня Киви

Кандидат медичних наук, викладач Українського католицького університету Олександр Ябчанка спалив свій кандидатський диплом, протестуючи проти наукового ступеня нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Іллі Киви.

У своєму Facebook він опублікував фото палаючого документа і закликав колег приєднатися до флешмобу, оскільки "звання остаточно дискредитовано".

"3 квітня 2014 мені присудили науковий ступінь кандидата медичних наук. Сьогодні Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала "за". Зважаючи на це, мені надалі соромно називатись кандидатом наук [...]. Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук", - написав Ябчанка.

26 квітня Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію і став кандидатом наук з державного управління. Захист проходив в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості. Під час захисту троє невідомих чоловіків блокували вхід в аудиторію, а сам Кива хамив журналістам.

Пізніше журналісти Bihus.Info випустили відео, в якому розібрали десертацію Киви. У ній багато неточностей, "води", немає конкретики, плутанина в джерелах і багато іншого.

За матеріалами babel.ua