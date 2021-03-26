Ляшко гарантує повторну вакцинацію і пояснив, чому відтермінували друге щеплення

Збільшення терміну між першою та повторною вакцинацією від коронавірусу в Україні не пов'язане із дефіцитом чи перебоями доставлення вакцин. Друге щеплення в Україні розпочнеться орієнтовно у 20-х числах травня.

Головний санітарний лікар Віктора Ляшко на брифінгу в МОЗ гарантував наявність доз для другого щеплення і пояснив, чому в Україні відтермінували дату другої вакцинації.

Спочатку в інструкції до вакцини Covishield йшлося про перерву між дозами у 4-12 тижнів. Україна будувала стратегію вакцинації так, щоб 250 тис. доз з отриманих 500 тис. використати у перші 28 днів і на 29 день почати повторну щеплення.

Утім, як розповів Ляшко, 10 березня ВООЗ опублікувала інформацію стратегічної групи імунопрофілактики про те, що найбільша ефективність повторної вакцинації настає на 8-12 тиждень.

МОЗ звернулося до групи експертів з проханням переглянути оптимальний терміни другого щеплення. Нам рекомендували другий укол робити на 12 тиждень, оскільки для цього є доказові дані, - розповів Ляшко.

Він повідомив, що перша доза ефективно захищає від коронавірусу з 22 по 90 день. Тому в МОЗ вирішили спочатку зробити першу вакцину якомога більшій кількості людей.

Головний санлікар країни зауважив, що зміна проміжку між першим та другим щепленням не пов'язана із проблемами з надходженням вакцин.

Ляшко також нагадав, що друге щеплення можна буде робити вакциною AstraZeneca, виробленою на різних майданчиках цього виробника.

Наразі в Україні вакциновано 174 тис. осіб, за останню добу - 18 тис. Раніше індійські виробники вакцини Covishield заявили про припинення постачання в Україну.

За матеріалами racurs.ua