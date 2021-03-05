Ляшко назвал противопоказания для прививки от коронавируса

Прививка от коронавируса противопоказана в нескольких случаях, но ни при простуде.

Об этом в пятницу, 5 марта, рассказал главный санврач Виктор Ляшко во время брифинга.

Он отметил, что инструкция к препарату CoviShield предусматривает следующие противопоказания: имеющаяся чувствительность к одному из действующих веществ вакцины; сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры, в том числе лихорадка. При этом температура 37-37,5º и простуда не являются противопоказаниями; тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов, которое сопровождается повышенной кровоточивостью) или нарушение сворачиваемости крови; ослабленный иммунитет.

Ляшко отметил, что в таких случаях вакцинация проводиться не будет, а доза будет использована для следующего пациента.

Главный санврач также подчеркнул, что Минздрав совместно с Международным Комитетом Красного Креста отрабатывает вопрос вакцинации лиц старше 60 лет, которые относятся к социально незащищенным слоям населения и являются одинокими, с тем, чтобы они получили вакцинацию на втором этапе.

Ранее мы сообщали, что главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим рассказал, что на прививку от коронавируса согласились всего 7 тысяч солдат из 40 тысяч личного состава ООС.