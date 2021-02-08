Ляшко пояснил, почему нет точной даты старта вакцинации

В Украине пока нет точной даты начала кампании массовой вакцинации, поскольку ЮНИСЕФ еще не предоставил информацию о транспортировке вакцин.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в понедельник, 8 февраля, в Киеве.

По его словам, дата начала вакцинации зависит от поставки вакцины, а МОЗ Украины еще не знает этой даты.

"От чего зависит точная дата - от момента поставки вакцины в Украину. Ждем от ЮНИСЕФ информацию, когда в Украину будет транспортировки вакцины", - сказал Ляшко.

Отметим, ранее Ляшко сообщал, что вакцинации в Украине начнется не раньше 15 февраля. По данным МОЗ, медики в Украине смогут делать ежемесячно пять миллионов прививок. До осени планируется предоставить доступ к вакцинам для 21 миллиона украинцев.

Сегодня на Всеукраинском форуме в Киеве президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась о поставках вакцин против коронавируса производства Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Первыми вакцину получат медики, военные и нац гвардейцы. За матеріалами Слово і Діло.