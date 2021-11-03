Ляшко про протест у Києві: Антивакцинаторський дух швидко зникає у реанімаціях

Учасники протесту в Києві проти вакцинації від коронавірусу глузують з медиків та сімей загиблих від COVID-19, антивакцинаторський дух швидко зникає в реанімаціях. Таку заяву зробив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Особливо зупинюся на зборах людей, які сьогодні виступають із закликами не вакцинуватися. Це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками і родинами, які втратили своїх рідних від COVID-19", - сказав він.

Ляшко наголосив: "у реанімаціях антивакцинаторський дух дуже швидко зникає", а підроблені COVID-сертифікати там не працюють.

Голова МОЗ закликав не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах та використовувати лише перевірену інформацію на сторінках МОЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадської охорони здоров'я.

"Нехай критичне мислення завжди буде з вами. Вакцинуйтеся та не хворійте", - закликав Ляшко.

Сьогодні у Києві відбувається протест противників вакцинації від коронавірусу. Демонстранти блокують дороги в урядовому кварталі.

Зараз Україна ставить рекорди з вакцинації на тлі обмежень у червоних зонах карантину для невакцинованих та людей без тестів - масова вакцинація вивела на плато кількість госпіталізацій, зазначав Ляшко.

Україна також переживає найсильніший спалах коронавірусу за весь час пандемії. Минулої доби в країні виявили понад 23 000 нових хворих, а Київ став лідером за новими інфікованими. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ