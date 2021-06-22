Людям, які перехворіли на ковід, також треба вакцінуватися двічі - МОЗ

Особи, які перехворіли на COVID-19, згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики також мають пройти повний цикл вакцинації, повідомив речник Міністерства охорони здоров'я Роман Борщ "Укрінформу".

"Якщо людина перехворіла і мала COVID-19 в анамнезі, це не означає, що вона може отримати тільки одну дозу вакцини. Якщо вакцина потребує дводозного введення, необхідно робити дві дози. Якщо людина перехворіла на коронавірус, це не є протипоказом вакцинуватися. Рішення Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) каже, що можна відтермінувати вакцинацію на пів року в умовах дефіциту вакцини тим особам, які перехворіли на COVID-19. Проте ви можете щепитися від коронавірусу вже за 28 днів після появи перших симптомів чи лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19", - сказав речник.

Нагадаємо, що старша наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан ще у лютому казала, що імунітет до коронавірусу у тих, хто переніс його безсимптомно або у легкій формі слабший, ніж у пацієнтів з важким перебігом хвороби, тому такі люди теж повинні отримати щеплення вакциною.

Тоді ж видання New York Times повідомляло, що два дослідження, які провели вчені, показали, що тим, хто вже переніс зараження новим коронавірусом, достатньо однієї дози вакцини проти нього.

Нині в різних українських містах працюють понад 50 центрів вакцинації від коронавірусу. Попри це, темпи вакцинації в Україні залишаються доволі низькими - удесятеро повільнішими ніж в середньому в країнах Європи. За матерiалами Укрінформ, ZN.ua