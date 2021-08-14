Медовий Спас: традиції, ритуали та прикмети
2021-08-14 09:46
Перший або Медовий Спас, який щорічно святкується 14 серпня, має й інші назви: Маковей, Спасівка, Мокрий Спас, Спас на воді, Лакомка, Медове свято, Бджолине свято, Проводи літа.
Як видно з назв, у цьому святі об’єдналося безліч важливих і цікавих подій.
Ритуали, пов’язані з медом
- Перший Медовий Спас – це день збору меду. Саме з цього дня дозволялося їсти мед і частування, приготовані з ним.
- Під час ритуалу збору першого меду пасічник вбирався в чистий одяг. Осіняючи себе хресним знаменням, він вибирав вулик, в якому було найбільше меду, діставав перші стільники з медом, складав їх у новий дерев’яний посуд і відносив до церкви для освячення.
- Певну частину зібраного меду залишали в церкві, а також роздавали серед жебраків і дітей, за що пасічнику дякували і бажали йому здоров’я і многії літа.
- Повернувшись із церкви, бджолярі розговляються самі і пригощали гостей свіжим медом, хлібом, кашею, пирогами. На честь свята в цей день готуються всілякі частування з маком і медом: макові пироги, булочки, млинці з маком, оладки з медом і медово-макове молоко.
- Вважалося, що мед має особливу цілющу силу, і з його допомогою можна вилікувати багато хвороб, а перша з’їдена ложка меду має магічні властивості і здатна виконувати бажання.
Проводи літа
З Медового Спаса починалися проводи літа. З цього періоду, за народними спостереженнями, дні ставали коротшими, а ночі довшими і прохолоднішими.
- На Медовий Спас перші зграї птахів відлітають у вирій.
- У більшості районів починається посів озимих культур. Сіяти раніше було не можна, бо врожаю не буде.
- Погода цього дня говорить про те, яка буде погода на третій Спас.
Народні прикмети
- Пройшов Спас – пішло літо від нас
- Після Медового Спаса бджоли перестають носити мед
- На Медовий Спас заламуй стільники, бо сусідні бджоли заберуть увесь мед
- На Спаса купатися – гріхи простяться
- Після Першого Спаса в річку не заходять
- Перший Спас – усьому час
- Спасівка – ласунка, а Петрівка – голодування
- Від Першого Спаса і мужик накопичить запаси
- У Першого Спаса всього в запасі: і дощ, і відро, і різна погода
- На Медовий Спас святи колодязі
- Якщо дощ на Медовий Спас, пожеж мало буде
- Відцвітають троянди і випадають холодні роси
- З Першого Спаса і роса хороша
- Перший Спас – на воді стоять, другий Спас – яблука їдять, третій Спас – на зелених горах