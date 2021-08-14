Медовий Спас: традиції, ритуали та прикмети

Перший або Медовий Спас, який щорічно святкується 14 серпня, має й інші назви: Маковей, Спасівка, Мокрий Спас, Спас на воді, Лакомка, Медове свято, Бджолине свято, Проводи літа.

Як видно з назв, у цьому святі об’єдналося безліч важливих і цікавих подій.

Ритуали, пов’язані з медом

Перший Медовий Спас – це день збору меду. Саме з цього дня дозволялося їсти мед і частування, приготовані з ним.

Під час ритуалу збору першого меду пасічник вбирався в чистий одяг. Осіняючи себе хресним знаменням, він вибирав вулик, в якому було найбільше меду, діставав перші стільники з медом, складав їх у новий дерев’яний посуд і відносив до церкви для освячення.

Певну частину зібраного меду залишали в церкві, а також роздавали серед жебраків і дітей, за що пасічнику дякували і бажали йому здоров’я і многії літа.

Повернувшись із церкви, бджолярі розговляються самі і пригощали гостей свіжим медом, хлібом, кашею, пирогами. На честь свята в цей день готуються всілякі частування з маком і медом: макові пироги, булочки, млинці з маком, оладки з медом і медово-макове молоко.

Вважалося, що мед має особливу цілющу силу, і з його допомогою можна вилікувати багато хвороб, а перша з’їдена ложка меду має магічні властивості і здатна виконувати бажання.

Проводи літа

З Медового Спаса починалися проводи літа. З цього періоду, за народними спостереженнями, дні ставали коротшими, а ночі довшими і прохолоднішими.

На Медовий Спас перші зграї птахів відлітають у вирій.

У більшості районів починається посів озимих культур. Сіяти раніше було не можна, бо врожаю не буде.

Погода цього дня говорить про те, яка буде погода на третій Спас.

Народні прикмети