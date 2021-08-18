Менше ніж 50% українців вважають себе однозначно щасливими - опитування

Менше ніж половина українців можуть з легкістю назвати себе абсолютно щасливими людьми. Про це свідчать результати опитування Українського інституту майбутнього та соціологічної компанії New Image Marketing Group, інформує УНН.

Загалом було опитано 5000 українців face-to-face віком від 18 років. Опитування проводили з 17 липня до 1 серпня 2021 року на всій території України.

За результатами опитування, 39% респондентів однозначно вважають себе щасливими, а 37%, імовірно, так, ніж ні.

Жителі різних регіонів майже не відрізняються у відповідях щодо визначення себе щасливими людьми. Розбіжності становлять лише кілька відсотків: Захід - 78%, Центр - 77%, Південь - 77%, Схід - 73%, Донбас - 75%.

Серед молоді, у порівнянні з іншими поколіннями, щасливих більше - 49%. Серед респондентів вікової категорії 31-54 років - 40%, а серед старшого покоління серед, віком від 55 років, однозначно щасливими вважають себе 33%.

58% громадян впевнені, що успіх є тотожним щастю. Переважно усі покоління погоджуються з цією тезою, проте серед молоді (18-30 років) ця впевненість є вищою. Найбільше ототожнюють успіх і щастя жителі Донбасу та Півдня.

Зокрема, успішна людина, на думку більшості українців, - це та, яка має роботу з гідною зарплатою (так вважають 52% респондентів) та займається улюбленою справою (47%). Молодь частіше за інші покоління вважає успішною людиною ту, яка має бізнес (26%), приналежність до IT-індустрії (14%) та добрі зв'язки (19%).

Окрім цього, наявність улюбленої справи вважають критерієм успіху здебільшого люди на Заході (49%). На Донбасі ж загалом успіхом вважають наявність бізнесу (25%), депутатство (22%), добрі зв'язки (20%), статус олігарха (25%) та приналежність до IT-спеціальності (13).

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