Мер Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться уникнути локдауну.
2021-09-21 07:50
Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
Кличко зазначив, що Київ нині є лідером по вакцинації в Україні. Наразі провакциновано понад 1,6 мільйона людей, а понад 800 тисяч з них - вже двома дозами.
Тому, на його переконання, саме це має дозволити столиці уникнути локдауну.
Раніше повідомлялося, що вже з четверга комісія з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій введе по всій Україні жовтий рівень епіднебезпеки.