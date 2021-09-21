Мер Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться уникнути локдауну.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Кличко зазначив, що Київ нині є лідером по вакцинації в Україні. Наразі провакциновано понад 1,6 мільйона людей, а понад 800 тисяч з них - вже двома дозами.

Тому, на його переконання, саме це має дозволити столиці уникнути локдауну.

Раніше повідомлялося, що вже з четверга комісія з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій введе по всій Україні жовтий рівень епіднебезпеки.