Мер Труханов просить допомогти Одесі медиками: ковідні відділення забиті хворими

Одеський мер просить центральну владу допомогти місту з медпрацівниками, яких не вистачає в ковідних відділеннях лікарень. Заклик Геннадій Труханов розмістив у Facebook.

Він нагадав, що сьогодні, 18 жовтня, Одеса входить в так звану червону зону антикоронавірусних обмежень. Написав, що "триває робота з підготовки відділень для ковідних пацієнтів".

"Як і раніше гостро стоїть питання забезпечення кадрами. І тут ми теж розраховуємо на допомогу з боку держвлади", - зазначив Труханов.

За даними одеських волонтерів, які займаються забезпеченням хворих з тяжкою/критичною формою COVID-19 кисневими концентраторами, вільні місця для госпіталізації в місті закінчилися ще позавчора.

"Місць в місті немає. Швидка їде 4-5 годин. Лікарі просто ляжуть скоро. Зараз одеситів везуть в Овідіополь, в Біляївку, в Чорноморськ", - зазначила координаторка місцевого волонтерського фонду Катерина Ножевнікова.

Лікар-анестезіолог з Роздільної Іван Черненко пише, що означає "немає місць". За його словами, звільнятися місця будуть двома шляхами - смерть або виписка, а одужують з ковідом повільно.

"У нас сортування йде навіть всередині лікарні, пріоритет молодим, на жаль, але 70+, або пацієнти з низькими шансами, за клінічними показаннями, - за принципом живої черги. Але всередину ще треба потрапити. <...> Надягніть нарешті маску на своє прекрасне обличчя. І вакцинуйтеся", - закликав медик.

В Україні понад 56% жителів не хочуть вакцинуватися від коронавірусу. МОЗ ввів обов'язкову вакцинацію для чиновників і педагогів, в Раді хочуть цей список розширити. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.