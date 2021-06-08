Митниця виявила коштовне каміння, надіслане як посилку з нульовою цінністю

Київські митники виявили в міжнародних посилках 64 діаманти різного розміру та кольору, які надіслали під виглядом розподільників документів. Про це повідомила пресслужба митниці у Facebook.

Під час митного огляду співробітники виявили камені в зіп-пакетах із рукописними позначками, характерними для коштовного каміння (маса, колір, чистота тощо), Проте в деклараціях посилок цінність "розподільників документів" було встановлено на рівні $0.

Загальна орієнтовна вартість коштовного каміння, за даними митниці, - $11,6 тис. (319 тис. грн).

У посилках був 61 кольоровий камінь, із них найдорожчі - два жовті ($5,3 тис.), три безбарвні діаманти ($2,9 тис.) та два алмази незвичайного небесно-блакитного кольору із зеленим відтінком. Маса найбільшого (6,51 х 6,47 х 4,14 мм) каменю - 1,07 карата.

Каміння було у трьох відправленнях від одного адресата - вони прямували з американського міста Балтімор до Києва і Дніпра.

Діаманти вилучено, митники склали протоколи про порушення митних правил за ст. 472 (недекларування товарів) Митного кодексу України. за матеріалами Гордон.