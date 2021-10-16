МОЗ анонсував перехід на нову систему видачі ліків

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував видачу електронних рецептів на всі види ліків навесні 2022 року. Про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми вже перейшли і на електронний лікарняний, і на електронний перший рецепт на інсуліни. Навесні плануємо запустити електронний рецепт на всі лікарські засоби. Тому сьогодні діджіталізація в сфері охорони здоров'я відбулася, Інтернет є", - заявив Ляшко.

Міністр оцінив на тверду четвірку рівень охоплення інтернетом лікарень для впровадження даної системи. При цьому він рекомендував звертатися на "гарячу лінію" Національної служби здоров'я України для оперативного вирішення питань в разі якихось проблем.

Раніше повідомлялося про те, що з жовтня хворі на цукровий діабет зможуть отримувати інсулін виключно за електронними рецептами.

В Україні, за різними статистичними даними, близько 3,5 млн людей живуть з цукровим діабетом, при цьому потреба українських пацієнтів в інсуліні покрита лише на 70%. За матеріалами Радіо Свобода