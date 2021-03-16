МОЗ оновило карантинний розподіл

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані МОЗ.

Згідно з ними, у червоній зоні перебувають чотири області - Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька.

В помаранчевій зоні знаходяться 10 регіонів - Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області.

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 8 регіонах - в Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївський, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Так, при визначеному показнику рівня госпіталізації 60 на 100 тис.

населення, у Києві цей показник станом на 15 березня становить 79,32.

Найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій області - 122,5 на 100 тис. населення та у Івано-Франківській області - 122, 3.

Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем станом на 15 березня у Закарпатській області - 67,9% (при визначеному показнику 65%).

Також високий рівень зайнятості ліжок з киснем в Івано-Франківській області - 66,5%, у Житомирській області - 62,9,6%.

В Києві станом на 15 березня завантаженість ліжок з киснем становить 63,7%.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 квітня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.

"Зелений" рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень у бік пом'якшення. Встановлюється одночасно на всій території України, якщо: 1) захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України менш як 50 відсотків епідемічного порогу 2) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS- CoV-2) - менш як 5 відсотків.

"Жовтий" рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

"Помаранчевий" - попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник: 1) захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг 2) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров'я - понад 65 відсотків 3) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення - менш як 300 4) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення - понад 60 5) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS- CoV-2) - понад 20 відсотків 6) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом - понад 50 відсотків.

"Червоний" рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників: 1) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров'я - понад 65 відсотків 2) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення - менш як 300 3) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення - понад 60 4) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) - понад 20 відсотків 5) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом - понад 50 відсотків.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС з ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин. Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набуває чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення. Рішення щодо скасування "червоного" рівня приймається у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п'яти днів поспіль. За матеріалами Укрінформ.