МОЗ оновило карантинний список країн

Міністерство здоров'я України 12 лютого оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон, зважаючи на ситуацію з поширенням COVID-19. Загалом у переліку МОЗ 194 країни, із них 74 - "червоні", а 120 - "зелені".

Про це йдеться на сайті МОЗ.

У списку вказано інформацію щодо кількості активних випадків захворювання на коронавірус на 100 тис. населення в кожній країні. До "червоної зони" наразі віднесено 74 країни. У цьому списку опинилися, зокрема, Португалія, Італія, Чорногорія, Монако, Іспанія, Словенія, Словаччина, Греція, США, ОАЕ, Велика Британія, Китай, Чехія, Польща, Німеччина, РФ, Мальдіви.

До "зеленої" зони натомість належать Україна, Білорусь, Мексика, Угорщина, Туреччина, Франція, Єгипет, Японія, Монако, Хорватія, Індія, Нова Зеландія, Австрія, Ємен, Танзанія.

Як відомо, після повернення з "червоних" країн потрібна самоізоляція чи ПЛР- тест на COVID-19. Якщо результат тесту буде негативним, 14-денний карантин не потрібен. Можна і достроково припинити самоізоляцію, зробивши знову ж таки ПЛР-тест і отримавши його негативний результат.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що влітку 2021 року може відбутися часткове послаблення карантину для подорожей за кордон.

Відео Новини світу: Латвія закрила кордони, а в Німеччині подовжили локдаун принаймні на місяць

Від сьогодні й до 25 лютого закрилася Латвія. В`їхати у країну можна лише з поважних причин - як то робота, навчання чи лікування. Все через поширення мутованих і більш заразних штамів коронавірусу. У Нідерландах та Чехії на мутований так званий британський варіант COVID-19 припадає понад половина захворювань. Щоб зупинити його поширення до жорсткого карантину повернулись у Греції, а в Німеччині ще принаймні на місяць подовжили локдаун. За матеріалами MY.UA

