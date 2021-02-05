МОЗ оновив список країн за рівнем поширення COVID-19 (Список)

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн червоної та зеленої зон за рівнем поширення COVID-19.

Кількість країн зі значним поширенням коронавірусу збільшилася до 80. До червоної зони увійшли усі сусідні держави: Словенія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Польща, Білорусь та РФ.

У зеленій зоні опинилися 114 країн, зокрема Туреччина, Єгипет, Шрі-Ланка, Болгарія, Греція та Норвегія.

Фото: МОЗ України

У червону зону потрапляють ті країни, де захворюваність на COVID-19 вища, ніж в Україні. Після приїзду з цих країн потрібно піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми Вдома або протягом доби зробити ПЛР-тест. При негативному тесті самоізоляція не потрібна.

Також самоізоляцію можна скасувати, зробивши ПЛР-тест і отримавши негативний результат за 48 годин до в'їзду в Україну.