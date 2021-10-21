МОЗ планує ревакцинацію від коронавірусу наступного року - Кузін

У МОЗ мають намір у наступному році розпочати ревакцинацію населення від коронавірусу. Наразі відомство не розглядає введення бустерного щеплення для всіх категорій населення.

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу Рада головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Зараз ведеться робота над рекомендацією бустерної вакцинації для осіб із хронічними захворюваннями, які послаблюють імунітет. А ось масового введення бустера, для інших категорій населення, не буде.

"Поки що не розглядається рекомендація про введення таким людям бустерної дози. Поки що ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто особа, яка отримала дві дози в 2021 році, має отримати такі самі дві дози в 2022 році, - пояснив головний санлікар.

Зараз, як зазначив Кузін, все свідчить про те, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку, оскільки імунітет до COVID-19 із часом слабшає, навіть після щеплення.

"Поки що так. Ми розуміємо, що імунітет до коронавірусу не постійний і через деякий час він все менше й менше стає. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, мають пройти повторне щеплення, щоб відновити імунну відповідь, - додав він. За матеріалами "Слово і діло".