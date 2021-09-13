МОЗ прогнозує циркуляцію трьох штамів грипу в Україні цієї зими

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що новий епідемічний сезон грипу не відрізнятиметься появою нових штамів. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я 13 вересня.

В епідсезоні 2021-2022 року в Україні очікують циркуляцію штамів грипу B / Washington, H1N1 і H3N2.

За словами Кузіна, новий епідемічний сезон грипу не відрізнятиметься появою нових штамів чи прогнозами щодо важкого перебігу хвороби порівняно з минулим роком. Водночас він зазначив, що торік дуже багато людей хворіли на грип та ще більше - мали важкий перебіг або віддалені наслідки перенесеного захворювання.

Він зазначив, що МОЗ проводить перемовини з представниками фармацевтичного сектору, щоб виділити для України більшу кількість вакцин проти грипу. Також у межах гуманітарної допомоги Україна може отримати 30 тис. вакцин для щеплення лікарів.

"Ми розраховуємо, що медичних працівників (принаймні тих, які працюють у "ковідних" лікарнях), ми зможемо вакцинувати проти грипу безплатно за рахунок гуманітарної допомоги", - заявив Кузін.

Він додав, що цьогоріч в аптеки планують доставити приблизно мільйон доз вакцин проти грипу, але остаточну кількість регулюватиме попит.

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У серпні 2020 року МОЗ закликало громадян України вакцинуватися проти грипу, оскільки щеплення є найдієвішим засобом профілактики грипу та його ускладнень. Вакцинація від грипу дасть можливість уникнути одночасного інфікування вірусом грипу і коронавірусом, зазначали у відомстві.

У Центрі громадського здоров'я повідомляли, що Всесвітня організація охорони здоров'я щорічно оновлює свої рекомендації щодо складу вакцини. За матеріалами Гордон.