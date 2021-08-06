МОЗ розглядає послаблення карантинних обмежень для вакцинованих

Карантинні норми в Україні будуть переглядатися в залежності від епідемічної ситуації, наразі МОЗ розглядає можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення.

Про це Укрінформу повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Карантинні норми будуть переглядатися, залежно від зміни епідситуації. Зараз наша головна мета - вакцинувати якомога більшу кількість населення. У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями й відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Наразі рано говорити про конкретні умови, але ми точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення", - повідомили в МОЗ.

Стосовно поширення штаму "Дельта" у міністерстві наголосили, що однією з найважливіших його особливостей є підвищена швидкість поширення.

"Штам "Дельта" здатен поширюватися щонайменше вдвічі швидше, ніж дикий штам, тобто той, з якого почалась пандемія. Через це частка випадків, спричинених новим штамом в Європі всього за місяць зросла від 15% до 85%, штам почав домінувати в багатьох країнах світу, а його поширення спричинило численні спалахи захворюваності. Наявні попередні дані про те, що інфікування штамом "Дельта" має тяжчий перебіг, і, відповідно, частіше призводить до госпіталізації", - зазначили в міністерстві.

Водночас тут зауважують, що останній звіт ВООЗ вказує: ефективність вакцин проти розвитку симптомів захворювання, а також проти тяжкого його перебігу, залишається на високому рівні.

Окрім цього, задля убезпечення від захворювання слід дотримуватися основних протиепідемічних правил, вони є дієвими проти всіх штамів SARS-CoV-2.

"Ми маємо обов'язково дотримуватися основних протиепідемічних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептичними засобами, уникати скупчень людей, а найголовніше - вакцинуватися проти COVID-19, це найефективніший спосіб убезпечити себе та людей навколо від важкого перебігу хвороби й це рятує життя. Ці норми дієві проти всіх штамів коронавірусної хвороби", - наголосили у міністерстві.

З 5 серпня діють нові правила перетину кордону України. Зокрема, для іноземців обов'язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19, та один з таких документів: негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону), негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону), документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

Для громадян України перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним за умови наявності одного з 2 документів: документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19; довідка 063-О про перше щеплення з курсу вакцинації від COVID-19.

Для всіх невакцинованих осіб, незалежно від громадянства, які прибули з Росії чи Індії та перебували на території цих держав більше ніж 7 днів протягом останніх двох тижнів, діятимуть більш жорсткі правила перебування. Зокрема, для них буде встановлена обов'язкова 14-денна самоізоляція без права її дострокового завершення.

Також згідно зі змінами до постанови й No1236 від 9 грудня 2020 року, які ухвалив Кабінет Міністрів 28 липня, у разі переходу області до жовтого, помаранчевого чи червоного карантинного рівня епідемічної безпеки для роботи навчального закладу потрібно мати мінімум 80% повністю вакцинованого персоналу.