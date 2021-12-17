МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим

Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Про це інформує Цензор. НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства.

Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов`язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно- технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності; органів місцевого самоврядування; закладів охорони здоров`я державної та комунальної форм власності; комунальних підприємств, установ та організацій.

"Працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також, комунальних підприємств найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на коронавірусну хворобу. Між тим, 9 із 10 госпіталізованих - невакциновані та не були захищені від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Це рішення необхідне для захисту життя і здоров`я українців та їхніх близьких", - пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Наказ набирає чинність через один місяць із дня його опублікування. Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.