МОЗ роз'яснив, кому не можна робити щеплення від коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, кому не можна вакцинуватися від коронавірусу. Відсоток людей, що мають протипоказання до введення вакцини від Covid-19, дуже маленький.

Як повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1", коли мова йде про протипоказання до введення вакцини, то слід розрізняти кілька речей.

Є так звані абсолютні медичні протипоказання - ситуації, коли вакцину ні в якому разі не вводять людині, повідомив Кузін.

"Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість - непереносність одного з компонентів препарату. Відсоток таких людей мінімальний - майже одна сота від загальної популяції людей", - говорить санлікар.

Це ті люди, які важко перенесли перше щеплення. Наприклад, отримали анафілактичний шок або алергічну реакцію. В такому випадку мова йде саме про медичні протипоказання, а тому другу вакцину таким людям не вводять. Лабораторного тестування "наперед" зараз провести не можна, зазначив Кузін. Якщо, наприклад, людина має серцево-судинні захворювання, або онкологію, то варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем перед щепленням.

У "Дії" з'являться нові "коронавірусні" сертифікати. Тобто, в Україні найближчим часом будуть фактично всі три види сертифікатів, які зараз є на рівні ЄС - це сертифікати вакцинації, тестування та одужання від Covid-19.

Тим часом регулятор ЄС затвердив щеплення третьою дозою вакцини Pfizer.

Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.

У МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні - невакциновані. За матеріалами Главком.