МОЗ та Мінцифра запускають "жовті" внутрішні COVID-сертифікати в Дії на iOS

Відсьогодні внутрішні "жовті" COVID-сертифікати можна згенерувати в застосунку Дія для користувачів iOS. Для користувачів Android ця опція буде доступна згодом, очікується підтвердження від Google Play. "Жовтий" сертифікат можна отримати наступного дня після першої дози вакцинації дводозною вакциною. Він діятиме 120 днів.

"Нові карантинні правила - це можливість стримувати поширення коронавірусної хвороби та зберігати економічну активність країни. Сьогодні Уряд забезпечив вільний доступ до вакцини. Усі, хто хоче вакцинуватись від COVID-19, можуть це зробити. Понад 11 млн доз вакцин різних виробників є в наявності. Головне - це прийти до пункту щеплення, вакцинуватись і отримати захист", - зазначив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Україна перейшла в "жовту" зону епідемічної небезпеки 23 вересня, але завдяки впровадженню "жовтих" внутрішніх COVID-сертифікатів бізнес та навчальні заклади зможуть продовжити роботу. Це зараз нормальна практика в країнах ЄС. Робимо усе, щоб під час карантинних обмежень бізнес працював, а українці могли надалі жити, як і раніше", - зазначив Віцепрем'єр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також у застосунку Дія можна згенерувати внутрішній "зелений" сертифікат, який дійсний 365 днів від дня останньої дози повної вакцинації. COVID- сертифікати матимуть кольорові відмітки лише в цифровому форматі. Друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно.

Дозволяється проведення масових заходів, якщо не менше як 80% організаторів таких заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть "жовтий" чи "зелений" COVID- сертифікат. За власником залишається рішення, чи надавати послуги лише вакцинованим клієнтам, чи дотримуватись усіх карантинних обмежень.

Школи та університети також працюватимуть за умов жовтого рівня епіднебезпеки, якщо не менше 80% працівників мають "жовті" чи "зелені" COVID-сертифікати.

Як згенерувати COVID-сертифікат?

Сертифікат можна згенерувати в декілька кліків. Для цього треба оновити застосунок в AppStore. Потім у застосунку Дія цього потрібно натиснути "Послуги", вибрати пункт "COVID-сертифікати" та натиснути "Отримати сертифікат".

Далі Дія.Підписом підписати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) до Дії - і все. Дані про вакцинацію підтягнуться автоматично. Сертифікат з'явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку.

Проєкт реалізований Мінцифрою спільно з МОЗ України, НСЗУ та за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні, проєкту EU4DigitalUA і Програми EGAP, що виконується Фондом "Східна Європа" та фінансується Швейцарією. За матеріалами moz.gov.ua