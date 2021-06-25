МОЗ: Тест на антитіла у вакцинованої проти COVID-19 може бути негативним, зокрема, через не стандартизованість тестів

Як пояснили у Міністерстві охорони здоров'я, лабораторії роблять їх по- різному, різними тест-системами та на різному обладнанні. Тому вони часто дають неточні результати.

"Національна технічна група експертів з питань імунізації не рекомендує визначати рівень антитіл ні до, ні після вакцинації", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, як пояснили у МОЗ, антитіла не є єдиною ланкою захисту від COVID-19. Крім них існує ще клітинний імунітет, який теж виробляється внаслідок вакцинації.

Що відомо В Україні встановили новий рекорд щеплень проти COVID-19 з початку вакцинальної кампанії. Так, за добу 24 червня щепили понад 96 тисяч людей. З 29 травня 2021 року в Україні запустили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19. У них вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям. Перший відкрився у столичному Міжнародному виставковому центрі в Києві.

Україна належить до країн із високим ризиком затяжного формування колективного імунітету і може набути його лише у 2023 році. Це пов'язано з дефіцитом вакцин і низькими темпами вакцинації.