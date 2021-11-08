МОЗ: у "червоній" зоні карантину - Київ та 16 областей

Станом на 8 листопада в червоній зоні епіднебезпеки знаходяться столиця та 16 областей.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 8 листопада до червоної зони епідемічної небезпеки віднесено Київ, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано- Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську області.

У жовтій зоні епіднебезпеки Закарпатська, Кіровоградська області. Решта регіонів перебувають у помаранчевій зоні епіднебезпеки.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні складає 799 на 100 тис. населення.

У Києві рівень захворюваності - 608 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності в Сумській - 1 301, Житомирській - 1 047, Одеській - 1 054, Херсонській - 1 155, Хмельницькій - 1 063 областях.

Станом на 7 листопада рівень госпіталізацій по країні становить 90,1, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

У Києві рівень госпіталізацій складає 95,8 на 100 тис. населення. Окрім столиці, рівень госпіталізацій також перевищено у 21 регіоні.

Станом 7 листопада завантаженість ліжок із киснем по країні, яка визначена на рівні 65%, складає 68,5%. В Києві - 73,9%.

Цей показник також перевищено в 14 регіонах.