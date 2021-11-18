МОЗ: у "червоній" зоні карантину - Київ та 18 областей

Станом на 18 листопада у "червоній" зоні епіднебезпеки знаходяться столиця та 18 областей.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 18 листопада до червоної зони епідемічної небезпеки віднесено Київ, Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську та Черкаську області.

На жовтому рівні епіднебезпеки Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька області. На помаранчевому рівні - Закарпатська, Полтавська, Харківська області.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні складає 729 на 100 тис. населення.

У Києві рівень захворюваності - 623 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень у Миколаївській - 1 099, Полтавській областях - 1012.

Станом на 16 листопада рівень госпіталізацій по країні становить 71,4, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

У Києві рівень госпіталізацій складає 72,4 на 100 тис. населення. Окрім столиці рівень госпіталізацій також перевищено у 22 регіонах.

Станом 17 листопада завантаженість ліжок з киснем по країні, яка визначена на рівні 65%, складає 59,6%. У Києві - 69%.

Цей показник також перевищено в 5 регіонах.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 284 008 осіб; одужало - 2 704 217, летальних випадків - 79 506. Протягом минулої доби, 17 листопада, зафіксували 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 478, медпрацівників - 377).