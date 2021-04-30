МОЗ виводить з "червоної зони" Київську та Миколаївську області - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я готує подання на виведення Київської та Миколаївської областей з "червоної" карантинної зони.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"В Україні ситуація з коронавірусною хворобою стабілізувалась. Сьогодні МОЗ готує подання до Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про виведення з червоного рівня епідемічної небезпеки ще двох областей. Зокрема, це Київська та Миколаївська області, які можуть бути переведені в жовтий рівень епідемічної небезпеки", - зазначив Ляшко

За його словами, вже з 1 травня в Україні буде лише сім областей, віднесених до червоної карантинної зони: Житомирська; Запорізька; Полтавська; Сумська; Харківська; Хмельницька; Чернігівська.

Ляшко додав, що наразі в жодному з регіонів ключовий епідеміологічний показник - завантаженість лікарняних ліжок з підведеним киснем - не перевищує встановлений Кабміном 9 грудня 2020 року поріг у 65%.

Крім того, за його словами, в Україні ростуть темпи вакцинації населення проти COVID-19. Зокрема, за 28-29 квітня в Україні було здійснено понад 143 тисяч щеплень. Подальші темпи вакцинації будуть залежати від поставок вакцин, які досі є дефіцитним товаром на світових ринках.

Станом на ранок 30 квітня в Україні зареєстрували 10 072 нових випадків COVID-19.

Уряд продовжив карантин до 30 червня і закликав українців на Великдень лишатись вдома/

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не планують вводити додаткові обмеження на Великдень. Водночас він закликав українців дотримуватися правил безпеки.

До України 23 квітня прибула партія у 367,2 тисячі доз вакцини AstraZeneca, вироблена у Південній Кореї. Це друга партія вакцин, яку Україна отримує в рамках глобальної ініціативи COVAX.

За матеріалами UA: Суспільне.