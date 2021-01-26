МОЗ: З квітня лікування онкохворих оплачуватиме держава

Вже з 1 квітня цього року МОЗ запускає Програму медичних гарантій, яка буде покривати хімієтерапія та інші медичні процедури для онкохворих. Про це під час останнього брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"У другому і четвертому кварталі 2021 планується додати і розширити перелік пакетів, які будуть застосовуватися", - розповів міністр.

Степанов розповів, які нові пакети буде додано до цієї програми: хімієтерапевтичне лікування і супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих і дітей в стаціонарних і амбулаторних умовах. Терапевтичне лікування і супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих і дітей.

Лікування і супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями дорослих і дітей в амбулаторних стаціонарних умовах.

"Це повністю новий пакет, він застосовується і буде введений, тому що там є відповідне специфічне лікування, яке вимагає деталізації. Його краще ввести окремим пакетом, ми плануємо зробити з 1 квітня цього року", - розповів Степанов щодо третього пакета.

Міністр також анонсував підвищення цін на лікування.

"Якщо, наприклад, на послуги з хімієтерапевтичного лікування у нас тариф був 17 843 гривні, то в цьому році ми хочемо встановити вже 25 529 гривень з відповідними коефіцієнтами. Коефіцієнти застосовуються для лікування дітей та дорослих. Наприклад, за готовність надавати медичну допомогу дітям до 18 років буде відповідний коефіцієнт до цієї суми 3,55%", - розповів міністр.

Таким самим способом буде розраховано ціни на лікування хворих з гематологічними або онкогематологічними захворюваннями.

Раніше в Нацслужби здоров'я України заявили про безкоштовні медпослуги для онкохворих. Представники Служби повідомили про підписання контрактів з понад 100 медзакладів для лікування онкозахворювань. НСЗУ повідомляли, що в 2020 році за програмою медичних гарантій фінансування лікування онкологічних захворювань було збільшено на 70% в порівнянні з попереднім роком. За матерiалами ZN.UA