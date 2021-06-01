МОЗ зареєструвало вироблену в ЄС вакцину AstraZeneca для екстреного застосування

Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 AstraZeneca, європейського виробництва для екстреного медичного застосування, повідомляється на сайті відомства.

"Вчора, 31 травня 2021 року, Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 AstraZeneca для екстреного медичного застосування. Це вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Італії і має торговельну назву AstraZeneca", - повідомили у МОЗ.

Вакцину AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, ЄС, Індія та Канада.

"Уже до кінця тижня в межах глобальної ініціативи COVAX до України прибуде 705 600 доз вакцини AstraZeneca. Вона буде призначена для проведення вакцинації другою дозою тих, в кого вже пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення", - вказали у вімстві.

Зокрема, йдеться про медиків і працівників закладів охорони здоров'я, учасників ООС на сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+. Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами або громадські діячі, запевнии у МОЗ.

Україна раніше отримала інформацію від COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І-ІІ кварталі 2021 року, з яких понад 367 тисяч доз вакцини південнокорейського виробництва прибули у травні. Крім того, цю вакцину закуповують за державні кошти напряму у виробників. Перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca/Covishield доставили з Індії в лютому 2021 року.

Нагадаємо, що вакцина Oxford/AstraZeneca стимулює природні захисні сили організму (імунну систему) і змушує організм виробляти власний захист (антитіла) від вірусу. Жоден з інгредієнтів цієї вакцини не може викликати ковід.

В Україні офіційно стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу 24 лютого. Першим вакцину отримав черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко, який працює в ковідному відділенні обласної лікарні.

До кінця червня очікуються постачання до України вакцини Pfizer, а також 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca в рамках ініціативи COVAX.

Упродовж понеділка, 31 травня, в Україні діагностували 2 137 нових випадків захворювань на COVID-19. Упродовж минулої доби 12 085 осіб одужали від коронавірусу, 163 - померли від ускладнень.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіла 2 204 631 особа, одужало - 2 053 167 осіб, летальних випадків - 50 699. За матерiалами ZN.UA