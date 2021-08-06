МЗС видало рекомендації українцям через пожежі в Греції і Північній Македонії

Міністерство закордонних справ України у зв'язку з масштабними лісовими пожежами в Греції й Північній Македонії радить українцям, які готуються туди поїхати або вже перебувають на території цих країн: утриматися від відвідування уражених стихією локацій, уважно відстежувати повідомлення місцевих служб цивільного захисту, неухильно дотримуватися рекомендацій та приписів щодо безпеки, у разі виникнення загрози життю або здоров'ю невідкладно звертатися до відповідної закордонної дипломатичної установи України за місцем перебування.

Щонайменше три людини загинули, понад 100 були поранені внаслідок десятків лісових пожеж на південному узбережжі Туреччини.

Уряд Північної Македонії 5 серпня оголосив надзвичайний стан на найближчі 30 днів через лісові пожежі по всій країні, в тому числі - навколо столиці Скоп'є.

Пожежі на південному сході Європи виникають у той час, коли в регіоні спостерігається рекордна спека.

Грецькі пожежники борються з потужним вогнем поблизу стародавнього поселення Олімпія. Лісові пожежі на північ від Афін у Греції спалахнули з новою силою 5 серпня, на цей момент рятувальники третій день поспіль боролися з полум'ям по всій країні. Влада попередила про нові пожежі 6 серпня на тлі температури близько 40 градусів за Цельсієм та сильного вітру.

За матеріалами radiosvoboda.org