МЗС закликає громадян України утриматися від поїздок в охоплені пожежами регіони Туреччини

Міністерство закордонних справ України закликає громадян України утриматися від поїздок в уражені стихією регіони Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"З урахуванням непрогнозованого подальшого розвитку надзвичайної ситуації закликаємо громадян України утриматися від поїздок до уражених стихією регіонів.У разі виникнення загрози життю та здоров'ю просимо звертатися на "гарячі" лінії Консульства України в Анталії +90 554 169 96 60

та Посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 ", - йдеться в повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, щ 28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані й розповсюдились лісові пожежі в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об'єктів, зокрема, провінціях Анталія, Адана, Мерсін та Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

"До боротьби з пожежами залучено всі наявні протипожежні ресурси Туреччини. Є жертви серед місцевого населення, постраждали і перебувають під загрозою окремі об'єкти туристичної інфраструктури в містах Бодрум, Мармарис тощо," - вказали в МЗС.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття своєму колезі Рейджепу Ердогану у зв'язку з масштабними пожежами в Туреччині і зазначив, що в п'ятницю Україна відправить в Туреччину пожежний літак з допомогою.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Міністерство закордонних справ України опрацьовує сценарії повернення українців на випадок погіршення ситуації з лісовими пожежами в Туреччині.

Сильні лісові пожежі вирують кілька днів на території провінцій Анталія, Адана і Мерсін. Серйозна ситуація склалася в районі Манавгат в Анталії.

Турецька преса повідомила, що не менше трьох людей загинули в результаті природних пожеж, що вирують на півдні Туреччини, ще 58 осіб відправлені до лікарні.

За матеріалами Цензор.НЕТ