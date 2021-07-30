На Банковій сталися сутички на ЛГБТ-акції, поліція застосувала газ

У Києві біля Офісу президента проходить акція ЛГБТ-спільноти.

Біля Офісу президента відбулися сутички на ЛГБТ-акції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За попередньою інформацією, затримано кількох учасників конфлікту.

На акцію прийшли також представники праворадикальних організацій.

Акція на підтримку ЛГБТ-спільноти мала пройти в форматі рейву. Її вже спробували зірвати, зокрема, під Офісом президента знайшли підозрілу сумку, її перевіряли вибухотехніки.

Як з'ясувалося, вибухівки в сумці немає, власник сумки знайшовся.

Нагадаємо, цьогоріч Марш рівності в Києві відбудеться 19 вересня.

ЛГБТ і заходи в рамках українського національного ПрайдМісяця2021 пройдуть з 21 серпня до 19 вересня.

Головна тематика цьогорічного КиївПрайду - безпека.

Раніше стало відомо, що цьогорічні заходи ЛГБТ-спільноти - КиївПрайд, - які зазвичай проходять у червні, через пандемію було перенесено на вересень. За матеріалами Главком.