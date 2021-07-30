На Банковій сталися сутички на ЛГБТ-акції, поліція застосувала газ
У Києві біля Офісу президента проходить акція ЛГБТ-спільноти.
Біля Офісу президента відбулися сутички на ЛГБТ-акції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За попередньою інформацією, затримано кількох учасників конфлікту.
На акцію прийшли також представники праворадикальних організацій.
Акція на підтримку ЛГБТ-спільноти мала пройти в форматі рейву. Її вже спробували зірвати, зокрема, під Офісом президента знайшли підозрілу сумку, її перевіряли вибухотехніки.
Як з'ясувалося, вибухівки в сумці немає, власник сумки знайшовся.
Нагадаємо, цьогоріч Марш рівності в Києві відбудеться 19 вересня.
ЛГБТ і заходи в рамках українського національного ПрайдМісяця2021 пройдуть з 21 серпня до 19 вересня.
Головна тематика цьогорічного КиївПрайду - безпека.
Раніше стало відомо, що цьогорічні заходи ЛГБТ-спільноти - КиївПрайд, - які зазвичай проходять у червні, через пандемію було перенесено на вересень. За матеріалами Главком.