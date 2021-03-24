На чому українці економлять найбільше

Українці молодші 60 років частіше згадують про те, що почали економити на відпустці. Фото: unsplash

Українці найчастіше економлять на відпочинку, одязі та харчових продуктах.

Про це йдеться у результатах опитування компанії Research & Branding Group.

"Українці молодші 60 років частіше згадують про те, що почали економити на відпустці. Таких у середньому 55%. Також вони заощаджують на дозвіллі й розвагах - 44%. Особи пенсійного віку частіше говорять про економію на харчові продукти - 60%, на лікуванні та медикаментах - 50%, на комунальних витратах - 37%", - йдеться у результатах дослідження.

Згідно з ними, люди з середньою спеціальною і більш низьким рівнем освіти у своїх відповідях частіше згадують про економію на одязі та взутті. Таких у середньому 55%. Ці опитані розповідають, що заощаджують на харчових продуктах - 50%, лікуванні та медикаментах - 37%, комунальних витратах - 35%.

"Українці з вищою освітою частіше згадують про економію на придбанні великої побутової техніки - 35%, нерухомості - 32%, предметах розкоші - 28%", - пояснюється у результатах опитування.

Зазначається, що за останні два роки українці стали частіше заощаджувати на відпочинку та відпустці - таких 51% проти 47%, на дозвіллі і розвагах - 41% проти 36%, на предметах розкоші - 23% проти 18%.

"З іншого боку, сьогодні рідше згадуються такі статті економії, як комунальні витрати - 28% проти 37%, освіта - 7% проти 12%, зв'язок - 14% проти 17%, дрібна побутова техніка - 26% проти 29%", - додають дослідники.

93% українців вважають, що тарифи на електроенергію, газ і тепло для населення є завищеними. Лише 3% вважають їх оптимальними, а 0,4% - заниженими. За матеріалами Gazeta.ua