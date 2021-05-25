На Донбасі окупанти обстріляли мирних жителів із ракетного комплексу
Протягом минулої доби, 24 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
У передмісті населених пунктів Павлопіль та Південне окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Шуми ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Вчора російсько-окупаційні війська застосували проти мирних жителів протитанковий ракетний комплекс. Обстріл вели в напрямку населеного пункту Шуми, де з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно- відновлювальних робіт по обидві сторони від лінії розмежування.
Зазначені дії окупантів спрямовані на провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим їх звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню саме в районі, де діють дзеркальні гарантії на безпечне проведення робіт.
Унаслідок обстрілу, одна з ракет влучила у гаражний кооператив "Північний", друга - в житловий будинок, що в населеному пункті Північне. Маркування на залишках ракет вказує, що ці боєприпаси російського виробництва та підтверджує безпосередню участь Російської Федерації у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти людяності в Україні.
Українська сторона СЦКК оперативно верифікувала обстріл та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформувала СММ ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку, 25 травня, порушень припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. За матеріалами wz.lviv.ua