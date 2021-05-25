На Донбасі окупанти обстріляли мирних жителів із ракетного комплексу

Протягом минулої доби, 24 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті населених пунктів Павлопіль та Південне окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Шуми ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Вчора російсько-окупаційні війська застосували проти мирних жителів протитанковий ракетний комплекс. Обстріл вели в напрямку населеного пункту Шуми, де з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно- відновлювальних робіт по обидві сторони від лінії розмежування.

Зазначені дії окупантів спрямовані на провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим їх звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню саме в районі, де діють дзеркальні гарантії на безпечне проведення робіт.

Унаслідок обстрілу, одна з ракет влучила у гаражний кооператив "Північний", друга - в житловий будинок, що в населеному пункті Північне. Маркування на залишках ракет вказує, що ці боєприпаси російського виробництва та підтверджує безпосередню участь Російської Федерації у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти людяності в Україні.

Українська сторона СЦКК оперативно верифікувала обстріл та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформувала СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 25 травня, порушень припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. За матеріалами wz.lviv.ua