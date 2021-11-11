На Київщині заборонять проїзд у громадському транспорті без COVID-сертифіката або тесту

У Київській області громадський транспорт перевозитиме лише вакцинованих пасажирів або тих, хто перехворів на коронавірус.

Відповідні обмеження почнуть діяти в регіоні з 13 листопада, повідомив у Facebook голова Київської ОДА Василь Володін.

За його словами, транспорт у межах області та до Києва курсуватиме за звичайним графіком. Скористуватися ним зможуть пасажири з наступними документами: COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію; негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту на визначення коронавірусу, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки; довідка про одужання особи від коронавірусу, чинність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія".

Чиновник нагадав, що від початку дії обмежень "червоної" зони на Київщині не обмежували роботу транспорту. Втім, зазначає він, відтягувати цей момент уже не було можливості.

"Саме тому закликаю жителів Київщини, які ще не встигли імунізуватись, нарешті потурбуватись про себе і вакцинуватись. Тільки щеплення дозволяють уберегти себе від важкого перебігу хвороби. У всіх інших випадках люди тижнями лежать під киснем у лікарнях. А до такого свій організм точно не треба доводити", - написав Володін.

Подібні обмеження вже діють в громадському транспорті Києва, де наявність документів вибірково перевіряють правоохоронці. За матеріалами INTV.ua