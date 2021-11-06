На Новий рік гірськолижні курорти працюватимуть для вакцинованих - Ляшко

На Новий рік гірськолижні курорти працюватимуть для вакцинованих.

Про це під час спілкування з журналістами сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"В постанові КМУ написано, що для вакцинованих буде все працювати (курорти, готелі, канатні дороги тощо - ред). Гірськолижні курорти, які є в Україні, будуть працювати для вакцинованих. І зараз, коли бронюєте готелі, треба розуміти, щоб не було оскаржень, що будуть селити в готелі тільки вакцинованих", - сказав Ляшко.

Він додав, що зараз це питання опрацьовується з асоціацією готельєрів.

За добу в Україні зафіксували 26 488 випадків коронавірусу. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіла 3 032 951 особа, одужало 2 492 419 осіб, померло 70 842 людини.

За матеріалами Укріформ.