На Украину движется антициклон Lioba, который принесет с собой солнечную и сухую погоду

Погода обещает быть малооблачной, с утренними туманами, солнышком, холодными ночами и умеренным теплом на протяжении дня.

С 21 час. 27 сентября по 21 час. 28 сентября 2021 в Одессе будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-11 ° С, днем 14-16 °С. Температура морской воды 16-17 °С.

По Одесской области также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11 °С, днем 14-19 °С. На автодорогах области видимость хорошая.

29-30 сентября

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, Днем 30 сентября восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11 °С тепла, днем 12-17 °С.

1-2 октября

Без осадков. Температура ночью 4-9 °С тепла, днем 11-16 °С.