На Закарпатті стався землетрус

У Закарпатській області в селі Брестів Мукачівського району зафіксували підземний поштовх магнітудою 2,5.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що звернень від громадян до рятувальників не надходило, а поштовх не завдав людям матеріальних збитків чи негативних наслідків.

Підземні поштовхи низької магнітуди - доволі звичне явище для цієї місцевості. Востаннє там фіксували подібне 9 червня - тоді в селі Пасічна Надвірнянського району стався поштовх магнітудою 2,6.

А от на островах такі поштовхи вкрай руйнівні. 14 серпня біля узбережжя Гаїті зафіксували землетрус магнітудою 7,2, яка перевищила показники, зафіксовані під час землетрусів 2010 і 2018 років, коли загинули близько 300 тисяч людей. Цього разу кількість загиблих унаслідок землетрусу на Гаїті сягнула двох тисяч. За матеріалами babel.ua