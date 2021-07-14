На Закарпатті виявили нові випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта"

Два випадки інфікування штамом коронавірусу "Дельта", який, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я, може стати домінуючим під час нової хвилі коронавірусу, виявили у жителів Закарпатської області. Про це УНН розповів головний санітарний лікар Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин.

"Ми маємо ще два підтверджених випадки коронавірусу штаму "Дельта" на Закарпатті. Такі результати стали відомі після завершення секвенування відібраних зразків в інституті молекулярної біології і генетики НАН України", - сказав Кузин.

За його словами, чоловік і жінка захворіли коронавірусів відразу після повернення з Російської Федерації, де зараз зареєстрований спалах штаму "Дельта". Кузин додав, що хворі пройшли необхідний курс лікування і вже виписані.

Головний санітарний лікар нагадав, що станом на сьогодні в Україні було зареєстровано 4 випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта".

Як повідомляли Українські Новини 23 червня секретар РНБО Олексій Данилов заявив про перші в Україні випадки зараження індійським штамом коронавірусу "Дельта". Тоді хворими також стали люди, які повернулися з Росії.

Раніше лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко розповіла про індійський штамі коронавірусу. За її словами, один інфікований "Дельтою" людина здатна заразити не менше шістьох.

За матеріалами Українські Новини