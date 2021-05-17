Набутий після COVID-19 імунітет не уберігає від повторного зараження - МОЗ

Набутий імунітет після перенесеного COVID-19 не виключає повторного захворювання на коронавірусну хворобу.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Якщо ви перехворіли на COVID-19 в безсимптомній, легкій чи важкій формі, ваш організм вже познайомився з коронавірусом SARS-CoV-2 та виробив до нього імунітет. Імунітет, вироблений в такий спосіб, називається набутим природним. Але такий імунітет після перенесеного COVID-19 не гарантує того, що ви не захворієте знову на цю інфекцію. І важкість нового захворювання не залежить від того, як ви хворіли на COVID-19 раніше.

Натомість як наголошують у МОЗ, імунітет, який розвивається після вакцинації, надає надійніший захист від коронавірусної хвороби.

"Вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень. Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл та Т- клітин, які знешкоджують вірус. Тож навіть якщо ви перехворіли на COVID-19, вам варто пройти вакцинацію та забезпечити кращий імунітет. Після перенесеної хвороби вакцинація може бути відкладена на період до 6 місяців, протягом яких рідко повідомляється про повторні випадки COVID-19", - повідомляють у МОЗ.

У міністерстві наголосили, що за наявності вакцин вакцинуватися можна і раніше шести місяців після перенесеного захворювання - через чотири тижні після перших симптомів хвороби. При цьому робити тест на антитіла до COVID- 19 перед щепленням не потрібно.

Як повідомляв Укрінформ, з початку кампанії з вакцинації проведено 958 552 щеплень від COVID-19. Вакциновано 940 160 осіб, з них отримали першу дозу - 940 158 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 18394 особи.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п'ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров'я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.