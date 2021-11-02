Напад на журналістів "Схем". Справу проти чотирьох підозрюваних відправили до суду

До суду відправили обвинувальний акт проти чотирьох підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми". Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Розслідування встановило, що 4 жовтня журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером у приміщенні установи. Під час запису керівництво банку дало вказівку відібрати у журналістів камери, знищити відеозаписи інтерв'ю та заборонити зйомку.

Колишньому голові правління та прессекретарю інкримінують незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів та технічних засобів, якими він користувався у зв'язку зі своєю професійною діяльністю, та вплив на журналіста з метою запобігання виконанню ним професійних обов'язків. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ