Нардепа від "Слуги народу" Беленюка визнали спортсменом року в Україні

Асоціація спортивних журналістів України визнала народного депутата від "Слуги народу", чемпіона Олімпіади 2020 у греко-римській боротьбі Жана Беленюка найкращим спортсменом країни за підсумками 2021 року. Рейтинг було опубліковано на офіційному сайті АСЖУ 21 грудня.

Найкращого спортсмена року в Україні обрали 12 членів експертної ради АСЖУ. Кожен із них формував свою десятку. Беленюк набрав 113 балів. До трійки найкращих увійшло ще двоє призерів Олімпіади 2020: Михайло Романчук (плавання) та Людмила Лузан (веслування).

Перший десяток спортсменів України 2021 року: Жан Беленюк (греко-римська боротьба) - 113 балів; Михайло Романчук (плавання) - 75; Людмила Лузан (веслування на байдарках та каное) - 72; Олександр Усик (бокс) - 71; Олена Костевич (стрільба) - 48; Андрій Ярмоленко (футбол) - 34; Анастасія Савчук та Марта Федіна (артистичне плавання) - 32; Еліна Світоліна (теніс) - 27; Дар'я Білодід (дзюдо) - 26; Олена Старікова (велоспорт) - 22.

Беленюк народився 1991 року в Києві. Батько Беленюка, руандієць Венсан Ндагіджимана, навчався в Києві, де познайомився з його матір'ю. За словами нардепа, батько помер 2001 року, коли Беленюку було 10 років.

Греко-римською боротьбою Беленюк зайнявся 2000 року. Він чемпіон Європи 2014-го, 2016-го та 2019 року, чемпіон світу 2015-го та 2019 року. На Олімпійських іграх 2016 року спортсмен виборов срібну медаль, а на Олімпіаді 2020 - золоту. 2019 року Беленюка обрали до Верховної Ради за списком "Слуги народу" (No10 у списку). За матеріалами Гордон.