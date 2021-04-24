Наступного тижня з "червоної" зони вийдуть Київ і п'ять областей, - Ляшко

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я України "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей. Регіони мають перейти в "жовту" зону наступного тижня.

Про це заявив у фейсбуці головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

Він зазначив, що Київ має вийти з "червоної" зони "з дня на день".

"За нашими прогнозами впродовж наступного тижня будуть виходити з червоного рівня Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області", - написав головний санлікар України.

За матеріалами Цензор.НЕТ.