Найближчим часом будуть внесені зміни до "карантинної" постанови - результати селекторної наради

Під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулася селекторна нарада щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19.

Кабінет міністрів оголосив, що найближчім часом будуть внесені зміни до "карантинної" постанови.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що за останній тиждень кількість нових випадків захворювання зросла на 6 тисяч, а кількість госпіталізацій - на 1,5 тисячі. За територіальним принципом спостерігаються високі темпи зростання нових випадків у Чернівецькій, Волинській, Львівській і Тернопільській областях. Також у цих регіонах швидко зростає завантаженість ліжок із киснем, а кількість госпіталізацій за тиждень збільшилась на 60%.

Учасники наради обговорили ключові зміни до постанови Кабінету Міністрів No1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV- 2". Нововведення будуть ухвалені найближчим часом.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко озвучив відповідні пропозиції. Зокрема, МОЗ пропонує, щоб обмеження жовтої та червоної зони епідемічної небезпеки не поширювалися на ті заклади господарювання, у яких колектив і відвідувачі мають ковід-сертифікат, що засвідчує вакцинацію, дійсний протягом 72 годин негативний ПЛР-тест або довідка про перенесену протягом останніх кількох місяців коронавірусну хворобу.

"Це дозволить ефективно стримувати епідемічну ситуацію та зберегти економічну активність", - зазначив Віктор Ляшко.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на важливості вакцинації колективів закладів освіти для того, щоб убезпечити дітей від хвороби під час навчання.

"Надзвичайно важливо прискорити темпи вакцинації вчителів та інших працівників закладів освіти. Профільні міністерства мають активно пропрацювати цю тему з регіонами, адже вже найближчим часом країна перейде до жовтої зони", - зазначив Денис Шмигаль.

За інформацією МОЗ, за минулий тиждень зроблено 921 тисячу щеплень проти COVID-19. Зокрема, 60 511 освітян отримали першу дозу і 57 490 освітян отримали другу дозу.

Учасники наради також порушили питання дотримання протиепідемічних норм і протидії підробленню ковідних документів.

У Міністерстві внутрішніх справ доповіли, що поновлено перевірки на дотримання карантинних правил. Минулого тижня перевірено 40 тисяч суб'єктів господарювання, складено 205 адмінпротоколів про порушення карантину й винесено майже 3200 постанов про недотримання маскового режиму.

В МВС повідомили, що правоохоронці активізують перевірки щодо можливого підроблення сертифікатів вакцинації. Відповідне доручення Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський дав Нацполіції. Зокрема, відстежуються сайти, з яких здійснюється відповідні дії. Зараз проводяться оперативні й необхідні слідчі дії, щоб зафіксувати й припинити правопорушення. За матеріалами Урядовий портал, Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України