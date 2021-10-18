Найближчим часом "червона" зона в Україні може розширитися - МОЗ

В Україні може розширитися "червона" зона карантину поза п'ятьма регіонами, що вже належать їй.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Натепер у "червоній" зоні карантину п'ять областей України: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська й Херсонська.

"Не виключаємо, що найближчим часом "червоний" рівень можуть встановити і в інших областях. Тому саме зараз у кожного громадянина є вибір: зробити щеплення або далі жити в карантинних правилах", - сказав Кузін.

Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 9524 нових випадки коронавірусу та 177 смертей. Найбільше нових заражень виявили в Одеській та Харківській областях.

Так, з 18 жовтня відразу чотири регіони України переходять до "червоної" зони карантину.

До слова, після початку нової хвилі коронавірусу карантин в Україні посилили в Тернополі, Харкові й Одеській області.

Зазначимо, у Київській області з 21 жовтня посилять карантинні обмеження та запровадять обов'язкові COVID-сертифікати, натомість у Львові нові правила карантину діятимуть вже з 18 жовтня.

До того ж Міністерство охорони здоров'я України планує ще двічі розширювати перелік професій, працівники яких мають обов'язково вакцинуватися від COVID- 19. За матеріалами Прямий канал.