Найближчими днями кілька областей можуть потрапити до "червоної" зони - Шмигаль

Протягом кількох найближчих днів низка областей України можуть перейти до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Про це під час засідання уряду 6 жовтня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В Україні триває четверта хвиля (COVID-19 - ред.). Статистика щодо нових захворілих, на жаль, невтішна - багато нових госпіталізацій та тяжких випадків", - розповів він.

З огляду в Україні розгортають додаткові лікарні та підключають до роботи більшу кількість лікарів, пояснив прем'єр.

"Ми вимушені констатувати, що найближчими днями кілька областей можуть потрапити до "червоної" зони. Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані", - зазначив Шмигаль.

За його словами, власники бізнесу будуть повинні самостійно перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію.

"І ми просимо підприємців поставитися до цього відповідально", - наголосив політик.

Шмигаль нагадав, що працівники поліції та інших повноважних органів мають відповідний програмний софт, за допомогою якого перевірятимуть у відвідувачів наявність COVID-сертифікатів.

За добу 5 жовтня в Україні виявили 12 662 нових випадки COVID-19.

23 вересня вся країна перейшла у "жовту зону" карантину. У МОЗ наголошують, що у шпиталі переважно потрапляють невакциновані пацієнти. Їхня частка становить близько 98% госпіталізацій.

За останні три місяці в Україні майже всі госпіталізовані з COVID-19 не були вакцинованими. Загалом в країні зробили вже понад 13 млн щеплень. За матеріалами https://suspilne.media